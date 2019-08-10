5000 علامة تجارية صينية و2000 دولية في «جولي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرح منصة «جولي شيك» الصينية باقة متنوعة من التصاميم المبتكرة والجديدة للمنتجات الأحدث عالمياً، إضافة إلى منتجات حصرية من أفضل المصانع الصينية والعالمية بأسعار تنافسية؛ حيث تعد المنصة نقطة الانطلاق لأكثر من 5000 علامة تجارية صينية عالية الجودة، وأكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في الشرق الأوسط، وتدعم المنصة حوالي مليون وظيفة حول العالم في سلاسل التوريد المختلفة، ويستفيد من المنصة ما يتجاوز ال50 مليون شخص في العالم العربي.

وتركز «جولي شيك» عملياتها في منطقة الشرق الأوسط؛ من خلال مكاتب رئيسية في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، وتتخذ منها منصات انطلاق لتوسيع عملياتها؛ لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في المنطقة، التي تعد السوق الأكثر نمواً وتطوراً في العالم.