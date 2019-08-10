شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحسبت لتباطؤ الطلب عند تمديد اتفاق الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة الروسية أمس الجمعة، إن موسكو وضعت في الحسبان احتمال تباطؤ الطلب على النفط حين مددت اتفاق الإنتاج العالمي الذي تنفذه مع أوبك في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت الوزارة لرويترز: «وضعنا في الاعتبار احتمال تباطؤ نمو الطلب على النفط إلى المستويات المُشار إليها (من قبل وكالة الطاقة الدولية) أو حتى أكثر».

(رويترز)

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