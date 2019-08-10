شراكة بين «وايندينج تري» و«الاتحاد للطيران» في تقنيات السفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن إقامة شراكة مع منصة توزيع السفر المفتوحة المصدر التي طورها نظام وايندينج تري الإيكولوجي.

تهدف الاتحاد من خلال هذه الشراكة، إلى اعتماد منصة توزيع السفر المفتوحة المصدر من وايندينج تري لاستكشاف فرص جديدة تتعلق بتوزيع منتجاتها وخدماتها بشكل سلس، وتعزيز الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية.

تأتي هذه الشراكة بعد مشاركة الاتحاد بدورة الهاكاثون الأخيرة التي نظمتها وايندينج تري في 2 -3 يوليو في مدينة لشبونة، وفوزها بتحدي الأعمال مع تقديم تطبيق على شبكة الإنترنت للباقات التي تقدمها أبوظبي لمسافري العبور. وقد جمع التطبيق بين عدة واجهات لبرمجة التطبيقات منشورة على نظام وايندينج تري، لإظهار مثال حقيقي لاستخدام التكنولوجيا في الحياة الواقعية.

وقد أطلقت منصة وايندينج تري وسم #HackTravel للاستخدام من قبل الشركاء الأساسيين في قطاع السفر، منهم مسؤولون في الفنادق، وشركات الطيران، ووكالات السفر الإلكترونية، والشركات الناشئة للتعاون مع شركات البرمجة وتطوير البرامج الإلكترونية لمواجهة تحديات الحياة الواقعية من خلال تقديم مقترحات إثبات المفهوم إلى جانب الخروقات التقنية والاستفادة من الخبرة الجماعية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: يسرّنا العمل مع وايندينج تري، التي تعمل بجهد لتسخير إمكانات تكنولوجيا البلوك تشين وخلق سوق توزيع جديدة لقطاع السفر.

وأعلن بيدرو أندرسون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات وأحد مؤسسي منصة وايندينج تري: نعتبر شراكتنا مع الاتحاد للطيران خطوة عظيمة، وهي مثال رائع عن كيفية دمج المنصة المفتوحة المصدر التي نقدّمها واستخدامها لملاقاة حاجات القطاع.