شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط اندفاعه الصاعد ليختبر المقاومة الأهم عند 54.47، ولا يزال دونها حتى الآن، لتبقى الفرص متاحة للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الأول عند 51.61، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 54.47 والثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستهداف مستوى 57.33 على المدى القريب.

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