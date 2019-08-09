إكسون موبيل يعاود الانخفاض – تحليل – 09-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد محاولته تعويض بعض خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بارتفاعاته الأخيرة بالمدى القصير، ويتداول السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط بالمدى المتوسط ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 69.37 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 73.38 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط

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