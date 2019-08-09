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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون مازال يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليعوض بعض خسائره السابقة ، وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 1844.88 ، ليستهدف اولى مستويات الدعم عند 1747.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه
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