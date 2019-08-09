شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره التي تكبدها بتداولاته السابق بالمدى القصير ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 37.67 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى الطويل (من 32.28 إلى 46.41) ، مع تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 37.67 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 35.65 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط