شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يتعافي بعد استناده لدعم قناة سعريه صاعدة – تحليل – 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد استناده لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته الأخيرة على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مما ساعده على التعافي ، ليحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 290.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 312.0 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد