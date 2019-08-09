الاقتصاد

أدوبي يتعافي بعد استناده لدعم قناة سعريه صاعدة – تحليل – 09-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد استناده لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته الأخيرة على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مما ساعده على التعافي ، ليحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 290.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 312.0 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد

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