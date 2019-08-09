شكرا لقرائتكم خبر عن اي إم دي يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 34.78 ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.78 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.77 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد