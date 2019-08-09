شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الداش كوين في مسار ضيق منذ الصباح ولا يزال دون المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بالضغط سلباً على السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 110.90، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 93.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 112.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط