شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر اللايتكوين تداولاته السلبية لينجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 84.60، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 70.00، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات دون 99.20 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط