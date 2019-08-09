شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 09-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الإيثريوم ضغطه السلبي ليكسر مستوى 216.00 ويستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 189.90 كمحطة رئيسية تالية. وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 222.92 والثبات بإغلاق يومي فوقه. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 205.00 والمقاومة 240.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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