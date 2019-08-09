انترفاكس: روسيا حصلت على إذن لتصدير القمح إلى السعودية

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الهيئة المنظمة لقطاع الزراعة في روسيا قولها يوم الجمعة، إن روسيا حصلت على إذن لتصدير القمح إلى السعودية.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن السعودية ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، فاتحة بذلك الباب أمام واردات من البحر الأسود ومعززة العلاقات مع روسيا إلى ما وراء التعاون في مجال الطاقة.