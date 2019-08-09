الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في عامين مع انكماش الاقتصاد البريطاني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

واصل الجنيه الاسترليني الهبوط اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين بعد انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام أثار انزعاج المستثمرين القلقين بالفعل من أن بريطانيا تتجه للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق.

وهبط الاسترلي، الذي خسر 3.7 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأمريكية منذ تولى بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا في أواخر يوليو تموز، إلى 1.2056 دولار وهو أضعف مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2017.

وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش تعافت العملة البريطانية قليلا إلى 1.2072 دولار، لكنها تبقى منخفضة 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وأمام اليورو، هبط الاسترليني أيضا إلى مستوى منخفض جديد في عامين عند 92.88 بنس.

Advertisements

والعملة البريطانية قريبة من أن تكون الأسوأ أداء بين عملات الدول المتقدمة على مدار الأسبوعين المنقضيين منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء في الرابع والعشرين من يوليو تموز.

ووفقا لبيانات من مكتب الاحصاءات الوطنية، انكمش اقتصاد بريطانيا بمعدل فصلي بلغ 0.2 بالمئة وهو أول انكماش منذ 2012. وعلى أساس سنوي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.2 بالمئة من 1.8 بالمئة في الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ بداية 2018 .