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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بشكل سلبي عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في كندا بالتزامن مع الحرب التجارية.
وتواصل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدها في اعقاب تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة غير مستعدة حاليا لعقد اتفاق تجاري مع الصين كما ان الشركات الأمريكية لن تتعامل مع "هواوي" بسبب مخاطرها على الأمن القومي.
ويرى البعض أن هذا رد على وقف الصين لشراء السللع الزراعية من الولايات المتحدة بعد تهديدات المزيد من الرسوم الجمركية.
ومن ناحية اخرى، كشفت بيانات حكومية أن سوق العمل الكندي خسر 24.2 ألف وظيفة في يوليو/تموز فيما ارتفع معدل البطالة إلى 5.7% من 5.5%.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش عند 0.75611، وسجل أعلى مستوى عند 0.7577 وأقل سسعر عند 0.75331.
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