شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية و"هواوي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تجدد القلق بشأن الحرب التجارية وحظر الولايات المتحدة لأعمال شركة "هواوي" في البلاد.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين حالياً مشيرا إلى أن الشركات في الولاييات المتحدة لن تتعامل مع "هواوي تكنولوجيز".



وكان "ترامب" قد وصف "هواوي" بالخطر على الأمن القومي الأمريكي واستغل الشركة الصينية في النزاع مع بكين.

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يأتي ذلك بعد إعلان الصين عن مطالبة شركاتها الحكومية بوققف استيراد أي سلع زراعية من الولايات المتحدة في تصعيد اعتبره مراقبون ردا على رسوم جمركية جديدة من إدارة "ترامب".



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 26158 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 7942 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 2909 نقاط.