شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع بأكثر من 5% قرب أعلى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم مواصلة المكاسب القوية التي سجلتها أمس عندما ارتفعت بالفي دولار أو بنسبة 13% في أعقاب سياسة إندونيسية.



وكشفت الحكومة الإندونيسية عن قرار محتمل بإمكانية فرض حظر على تصدير النيكل الخام الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نقص في الإمدادات بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأثير ذلك سلبيا في الطلب على المعادن.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه إندونيسيا أكبر منتج لخام النيكل على مستوى العالم، ورغم تقرير "بلومبرج" عن الحظر المحتمل، إلا أن شركات التعدين نفت أي تغيرات مرتقبة في سياسة البلاد بشأن المعدن.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بنسبة 5.3% إلى 15.521 ألف دولار للطن بعد تجاوز مستوى 16.5 ألف دولار للطن أمس.