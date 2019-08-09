شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد أكثر من 6% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" أكثر من 6% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل ضعف الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ، بالتزامن مع عمليات بيع لصالح وضع الأموال فى عملات رقمية أخرى يأتي على رأسها البتكوين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 13.54$ بما يعادل نسبة 6.1% إلى 207.50$ الأدنى فى أسبوع ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 221.04$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 221.30$.

أنهي الايثريوم تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.25% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 301 مليار$ ،مع هبوط الايثريوم وعملات رئيسية أخرى.

فقدت أسعار الايثريوم نحو 6% على مدار تعاملات هذا الأسبوع ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بسبب ضعف مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

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بالإضافة إلى عمليات بيع لصالح وضع الأموال فى عملات رقمية أخرى يأتي على رأسها البتكوين ،ويصنف البتكوين كملاذ آمن عند ارتفاع المخاطر بالأسواق.

وخلال هذا الأسبوع قفزت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية بنحو 70% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، وسط تصاعد مخاوف تدهور الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

من ناحية أخرى ، يخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى الولايات المتحدة لإطلاق خدمة الدفع والتسويات فى الوقت "الفعلي" من أجل تعزيز البنية التحتية للمدفوعات فى البلاد.

وعلى حسب بيان صحفي نشر الاثنين 5 آب/أغسطس ، أن المركزي الأمريكي قد طلب من البنوك الفيدرالية تطوير خدمة تسوية جديدة فى الوقت الحقيقي بين البنوك لدعم عمليات دفع أسرع فى الولايات المتحدة ،ويسمي النظام الدفع الجديد FedNow ،على إن يتم إطلاقه فى عام 2023 أو 2024.

يسمح نظام FedNow بتحويل الأموال على مدار الساعة وفى عطلات نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية ،وستكون الخدمة متاحة لكل من الشركات وعامة الناس.

وتهدف مبادرة الاحتياطي الاتحادي إلى بناء شبكة مدفوعات سريعة وآمنة وشاملة فى الولايات المتحدة ،تواكب الابتكارات التكنولوجية الجديدة ،وتحد من الحاجة إلى استخدام الشبكات الرقمية فى عمليات الدفع والتحويل.