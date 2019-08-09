شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات الوظائف الكندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى كندا ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثالث من هذا العام.

انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.1% إلى 1.3214$ ، من سعر الافتتاح عند 1.3225$ ،وسجل أعلى سعر 1.3240$.

حقق الدولار الكندي يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.3345 دولار أمريكي لكل دولار كندي.

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فى ختام اجتماع 11 تموز/يوليو الماضي ،قال المركزي الكندي أن الاقتصاد يعود إلى مرحلة النمو المحتمل ، لكن التوقعات تظل قاتمة بسبب التوترات التجارية العالمية ،وأكد أن درجة التوفيق التي توفرها معدلات الفائدة الحالية مناسبة جدا ،وأنه مستمر فى مراقبة البيانات الاقتصادية.

وأبقي البنك المركزي أسعار الفائدة الكندية ثابتة دون أي تغيير يذكر عند 1.75% تماشيا مع معظم التوقعات ، وسبق للبنك رفع الأسعار ثلاث مرات خلال 2018 بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة ، مؤكدا على ثقته فى مسار النمو الاقتصادي بالبلاد.

ومن أجل إعادة تقييم مستقبل أسعار الفائدة الكندية خلال هذا العام ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال تموز/يوليو ، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بيانات الوظائف الجديدة فى كندا التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الكندي 15.2 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع فقد 2.2 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع استقرار معدل البطالة عند 5.5%.