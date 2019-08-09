شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى 14 شهرا على وشك تحقيق مكسب أسبوعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 14 شهرا ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل طلب قوي من قبل مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.35% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.02$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.96$،وسجلت الأعلى عند 17.13$ ، والأدنى عند 16.92$.

Advertisements

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس حوالي 1.1% ،فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 17.23$ للأوقية.

ارتفعت أسعار الفضة هذا الأسبوع بأكثر من 5%، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي، مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة، وطلب قوي من قبل مستثمري التجزئة.

ومع بلوغ أسعار الذهب مستويات 1,500$ للمرة الأولى فى أكثر من ست سنوات ، لا تزال أسعار المعدن الأبيض بعيدة جدا عن تقيمها الحقيقي ،حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار.