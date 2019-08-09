شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الاضطرابات السياسية فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، فى طريقها صوب تسجيل أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع هبوط حاد فى قطاع البنوك الإيطالي ، بفعل تصاعد مخاوف الاضطرابات السياسية فى البلاد ، خاصة بعد دعوة نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" لإجراء انتخابات عامة جديدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 08:57 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الصادرات الصينية خلال تموز/يوليو.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك الإيطالي قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،مع هبوط معظم أسهم البنوك الكبرى بأكثر من 5% ،فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة لمخاوف حيال الاضطرابات السياسية فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي"ماتيو سالفيني" وزعيم حزب الرابطة بإجراء انتخابات مبكرة فى أسرع وقت ، معلنا انهيار الائتلاف الحكومي الحاكم.

ويعاذ سبب الانهيار إلى خلاف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم الشريك الأخر فى الائتلاف الحكومي حول مشروع لسكك الحديد.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 1.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.