شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ عام 2012 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثاني/2019 مسجلة انكماش بمعدل 0.2% ،فى أول ركود للاقتصاد الملكي منذ الربع الأخير من عام 2012 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.0% ، أسوأ من نمو الربع الأول معدل 0.5% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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