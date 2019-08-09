شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا بأسوأ من المتوقع فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 0.2% فى حزيران/يونيو ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى انكماش بمعدل 0.1%،وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 1.4% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني.

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