شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الإنتاج الصناعي البريطاني بأقل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 0.1% فى حزيران/يونيو، بأقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انكماش بمعدل 0.2% ، وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 1.2 % بعد التعديل من نمو بمعدل 1.4%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكماش الإنتاج الصناعي البريطاني بأقل من التوقعات فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.