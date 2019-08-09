شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار فوق حاجز 1,500$ للأونصة ، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ شباط/فبراير 2016 ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على الأصول الآمنة ،عقب تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,502.50$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,505.30$،وسجلت أعلى مستوي 1,508.90$ ، وأدنى مستوي 1,499.08$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الخميس مستقرا ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,510.33$ للأونصة.

وعلى مدار هذا الأسبوع ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 4.3% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ شباط/فبراير 2016.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم إلى تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتسارع عمليات شراء الذهب كملاذ آمن، كما كان لاحتمالات قيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة، نصيبا واضحا من تلك المكاسب.

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سمحت الحكومة الصينية للعملة المحلية "اليوان" يوم الاثنين باختراق حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، الأمر الذي عزز مؤشرات تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ودفع المستثمرين إلى بيع الأصول ذات المخاطر المرتفعة ،والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

والانخفاض المفاجئ فى سعر اليوان الصيني جاء بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات المتبقية من الصين ،والتي تبلغ قيمتها 300 مليار$.

ويعتبر الهبوط الحاد فى سعر اليوان ،أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين ،على سياسة الحمائية التجارية التي يتبنها رئيس الولايات المتحدة ،لتتفاقم الحرب التجارية التي بدأت من نحو عام بين أكبر اقتصادين فى العالم.

من ناحيته استبعد بنك "جولدمان ساكس" إبرام أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 5.57 طن متري،فى أول انخفاض خلال الستة أيام الأخيرة ، لينزل الإجمالي إلى 839.85 طن متري ، متخليا عن أعلى مستوياته منذ 31 أيار/مايو 2018.