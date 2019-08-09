شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف خسائره بفعل مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 07:25بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.81$، بعدما سجل أعلى مستوي 52.92$ ،وأدنى مستوي 52.40$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.70$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 57.72$ ،وأدنى مستوي 57.13$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أشهر المسجل فى اليوم السابق.

وبخلاف عمليات الارتداد ،دعم الأسعار أيضا أنباء حول سعي المملكة العربية السعودية " أكبر مصدر للنفط فى العالم" اتخاذ إجراءات لدعم السوق ووقف هبوط الأسعار.

وقال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" يوم الخميس إن بلاده ستواصل دعما لإجراءات تحقيق التوازن فى سوق النفط.

Advertisements

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 5% ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

دفعت تلك الحرب المشتعلة منذ نحو عام معظم الوكالات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ، وبالتابعية خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.

وانخفض النفط بأكثر من 10% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أواخر الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات المتبقية من الصين والبالغ قيمتها 300 مليار$ ،على أن يبدأ تنفيذ تلك الزيادة فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء التصعيد الأمريكي بعد الفشل فى إحراز تقدم ملحوظ فى المحادثات التجارية التي عقدت على مدار يومين فى مدينة شنغهاي الصينية بين وفد أمريكي رفيع المستوى بقيادة و زير الخزانة "ستفين منوشين" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو ".

واتخذت الصين أعنف الردود الانتقامية على تعريفات ترامب الجمركية ،وسمحت للعملة المحلية اليوان هذا الأسبوع بالهبوط دون حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى العملة لأول مرة منذ عام 1994 ،الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وهبوط اليوان يساهم فى زيادات الصادرات إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة ، وفى المقابل يقلص من الواردات خاصة النفط الخام فى أكبر مستورد له فى العالم.