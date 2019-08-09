شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين قرب 12,000$ بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بعد يومين من الصعود ، بهدف تجميع زخم سعري يساعد فى تجاوز مستويات 12,000$ ، حيث لا تزال أكبر عملة مشفرة فى العالم بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء الملاذات الآمنة ، عقب تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 06:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول 11,850$ بانخفاض قدره 135$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 11,985$،وسجلت أعلى مستوي عند 12,040$ ،وأدنى سعر عند 11,778 $.

حقق البتكوين فى ختام تعاملات يوم الخميس ارتفاعا بحوالي 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار تحسن مستويات الطلب الاستثماري.

ارتفعت هيمنة "البتكوين" على التداولات بسوق التشفير هذا الأسبوع قرب نسبة 70% للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2017 ،وسط توقعات استمرار صعود تلك النسبة إلى 80 % ، بفضل عمليات شراء الملاذات الآمنة.

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وارتفعت تلك النسبة من 51% فى بداية العام ،بفضل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات العملة الرائدة فى صناعة التشفير ،وسط تنامي نضوج السوق ،وزيادة الاهتمام من قبل مستثمري المؤسسات.

وخلال الثلاثة أشهر الأخير ارتفعت نسبة ارتباط الذهب الرقمي "البتكوين" بالذهب الفعلي من 0.466% فى العام الماضي إلى 0.837% حاليا ، مع زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة.

وسجل البتكوين يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 12,325$ ، بعد اتهام الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى أسعار العملة المحلية "اليوان" للمرة الأولى منذ عام 1994.

كانت السلطات الصينية قد سمحت لليوان يوم الاثنين بالانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، فى أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين على أحدث زيادة فى الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

وقال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إن ظروف الاقتصاد العالمي و الاضطرابات الجيوسياسية قد أعطت ثباتا حقيقيا لارتفاع البتكوين الأخير.