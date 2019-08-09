شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع قبيل نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات عند أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات هامة من المملكة المتحدة ،عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال حزيران/يونيو.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2135$ من سعر الافتتاح 1.2133$ ،وسجل أعلى سعر 1.2149$ وأدنى سعر 1.2126$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2095$ ، مع استمرار الضغوط السلبية على العملة الملكية خاصة احتمالات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وانخفض الجنيه أيضا بعدما أفاد تقرير إعلامي أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد " بوريس جونسون" يستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ،وعلى حسب هذا التقرير التوقيت المقترح لتلك الانتخابات بعد مغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من لندن ، أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الفصلية " الربع الثاني /2019" وبالقراءة الشهرية "حزيران/يونيو" ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني المتوقع نمو بمعدل 0.0% وسجل الربع الأول نمو بمعدل 0.5% ،و بالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.4 % وسجل الربع السابق نمو بمعدل 1.8%.

وبنفس التوقيت تصدر أيضا عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.1% فى حزيران /يونيو من نمو بمعدل 0.3% فى أيار/مايو.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر حزيران/يونيو المتوقع انكماش بمعدل 0.1% من نمو بمعدل 1.4 % فى أيار/مايو ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انكماش بمعدل 0.2% من نمو بمعدل 1.4%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 11.8 مليار جنيه إسترليني فى حزيران/يونيو ،من عجز بمقدار 11.5 مليار جنيه إسترليني أيار/مايو.