شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي وليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 105.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.07، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ السابع من آب/أغسطس الجاري، حينما اختبر الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي عند 105.73، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.09.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، كما أظهر القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة الأولية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المثبت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1%، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي والتوقعات عند 2.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7% و2.3% على التوالي.