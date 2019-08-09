ضبط عمل موظفي المؤسسات المالية بمبادئ سلوك وسياسة إبلاغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، ووثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني لدى العاملين في هذه المؤسسات ومكافحة الاحتيال وقضايا الفساد.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة والولاء والفاعلية في سلوك موظفي المؤسسة المالية أثناء تأديتهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.

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وأشارت إلى أن إصدار هذه المبادئ يأتي ضمن جهودها الرامية إلى حماية سمعة المؤسسات المالية، والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، إلى جانب تحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني.

وذكرت المؤسسة أن وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات، تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.

ولفتت إلى أن إصدار وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية يأتي سعيا إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية.