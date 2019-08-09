ثلث المسجلين في المخيم الالكتروني أكملوا الدورات التدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما بلغ عدد المسجلين في برنامج المخيم الالكتروني المتوفر عبر منصة «دروب» نحو 75 ألف مستفيد ومستفيدة، أكمل 25 ألفا منهم الدورات التدريبية للمخيم، بحسب بيان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس.

وجدد الصندوق دعوته لجميع أفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية الالكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها المخيم الالكتروني عبر منصة «دروب»، حيث تستمر حتى الأول من محرم 1441.

ويقدم المخيم برامج تدريبية الكترونية وجلسات تفاعلية في تسعة مسارات، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، لتزويد جميع شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما يهدف إلى تطوير المهارات العملية للمستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

وتقدم جامعة الملك عبدالعزيز مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل وصناعة السياحة. وتقدم جامعة الملك خالد مساري مهارات الرسم الهندسي وأساسيات اللغة الإنجليزية. وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مسارات: ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية بمساري مهارات البيع الاحترافي وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف «دروب» والجهة المشاركة.

برنامج المخيم الالكتروني

75,000 عدد المسجلين

25,000 أتموا الدورات التدريبية