شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يجري محادثات لاستثمار محتمل مع "باتيل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" محادثات مع باتيل لإنتاج التمور الفاخرة بشأن استثمارٍ مُحتمل في الشركة.

وقد تُمهّد الصفقة في حال إتمامها، الطريق أمام السعودية للتوسع في المبيعات الخارجية للتمور، علماً أن السعودية من بين أكبر ثلاثة منتجين عالميين للتمور، بحسب وكالة رويترز.

يُذكر أن باتيل تملك بساتين تمور في الغاط، الواقعة على بعد 250 كلم من العاصمة الرياض، ولديها سلسلة من المقاهي والمخابز للأغذية والمشروبات الفاخرة.

وقالت مصادر في أبريل الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"محادثات أولية للحصول على تمويل تجسيري تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار.

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وكان صندوق الثروة السيادي قد استكمل مارس الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في "سابك" إلى أرامكو .

وفي العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.

وفي وقت سابق، تم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق رؤية السعودية 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.