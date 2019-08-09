شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية: موقفنا المالي قوي والسيولة لدينا وصلت لـ 7 مليارات درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن موقف الشركة المالي قوي ولدى الشركة سيولة تصل إلى 7 مليارات درهم.

وأوضح طلال الذيابي في مقابلة مع قناة العربية أن الشركة ستطلق مشاريع أراض وشقق في السعديات خلال النصف الثاني من 2019.

وأشار إلى أن السوق العقارية في أبوظبي وصلت إلى توازن العرض والطلب بعد أن شهد هبوطا في 2017 و2018، وهذا يعود للمحفزات الحكومية التملك الحر للأراضي وتملك الشركات وهذا عاد بالنفع على القطاع العقاري.

وأوضح أن قيمة مشاريع الشركة التي أطلقتها منذ بداية 2019 بلغت 9 مليارات درهم، من بينها 5 مليارات في مشاريع بالشراكة مع حكومة أبوظبي.

وعدلت أبوظبي، قوانينها العقارية في أبريل لتسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات في نحو 15 منطقة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.

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وأعلنت الدار العقارية، اليوم الخميس، عن صعود أرباح الربع الثاني بنسبة 7%، وقالت إن الثقة في القطاع العقاري بالإمارة ارتفعت عقب إصلاحات للتشريعات العقارية.

وذكرت الشركة المرتبطة بالحكومة والتي شيدت حلبة سباق فورمولا1 للسيارات، أنها حققت ربحاً صافياً قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.