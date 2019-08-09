شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كمية المبيعات تدفع "أسمنت الجوف" للتحول للربحية خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت الجوف، المعلنة اليوم الخميس، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 0.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 13.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع اضافة الى انخفاض تكلفة التشغيل.

كذلك حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 12 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 46.2 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 27.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018..

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 63.4% إلى 1.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 4.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

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