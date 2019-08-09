شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الايرادات التشغيلية للفنادق يقود أرباح المملكة القابضة" للتراجع 41% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 40.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 143.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 242.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية للفنادق بالإضافة إلى انخفاض ارباح ومكاسب الاستثمارات وايضا انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع الأعباء المالية على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض الخسائر الأخرى والمصاريف العمومية الإدارية والتسويقية.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 257.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 619.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 463.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 831.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 315 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 385.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20% إلى 171.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 143 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

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