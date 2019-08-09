شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع أرباح "العقارية السعودية" للتراجع 29% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة العقارية السعودية، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 29% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 21.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض إيرادات النشاط الرئيسي للشركة بسبب إنخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني، وارتفاع تكاليف النشاط نتيجه التوسع الاستراتيجي في الإستثمار في الشركات التابعة.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 7.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وانخفضت الإيرادات إلى 71.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 83.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 74.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 46.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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