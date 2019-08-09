شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع أرباح "بي سي آي" للتراجع 25% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض المبيعات والإيرادات المالية.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 17.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 130.1 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 151.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 29 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 45.5%.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 6.1 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال عن الربع المُقابل من العام 2018.

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