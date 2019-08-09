شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "تهامة للاعلان" للارتفاع 40% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 40% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات الأخري عن تسوية عقود إيجار مواقع إعلانية بما يقارب 6.4 مليون ريال بعد استلام التسوية النهائية لبعض العقود.

كما حققت الشركة مجمل ربح من قطاع الإنتاج بما يقارب 3.5 مليون ريال بعد بدء تشغيل القطاع خلال الربع الحالى. تم مقابلة هذا الإرتفاع جزئياً بإنخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 4.8 مليون ريال.

وفي المُقابل، حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وإرتفعت المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 3.4 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لبدء عمليات قطاع الإنتاج، إرتفاع مصرفات قطاع التجزئة، كما إرتفعت حصة الشركة من خسائر الشركات الزميلة بما يقارب 0.4 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 14.9 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 14 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة حققت صافي أرباح بلغت 3.4 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 2.8 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

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