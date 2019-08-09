ارتفاع تاريخي جديد للذهب قبل عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، 9 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة 3 جنيهات، بالمقارنة بأسعار الخميس.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت، الخميس، أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 682 جنيها، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.، حيث سجلت الأوقية 1507 دولارات.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:

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عيار 18 بـ 587 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 685 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 782 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5264 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.