التموين: إضافة المواليد الجُدد للبطاقات فور استبعاد غير المستحقين

كتبت هند مختار نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من...

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