أسعار الذهب تواصل وتيرة الارتفاع لأعلي مستوى في 6 سنوات

الموجز
أكد الإعلامي رامي رضوان، إن هناك ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الي أن هذه الزيادة اثارت القلق لدى البعض .
وتابع" رضوان " خلال تقديم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي أم سي " :الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين كان سبب فى ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض الفائدة فى الدولار , و ليس لها علاقة بالظروف المحلية التى تشهدها مصر .
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