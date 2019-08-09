أسعار الذهب تواصل وتيرة الارتفاع لأعلي مستوى في 6 سنوات

الموجز

أكد الإعلامي رامي رضوان، إن هناك ارتفاعا فى أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الي أن هذه الزيادة اثارت القلق لدى البعض .

وتابع" رضوان " خلال تقديم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي أم سي " :الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين كان سبب فى ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض الفائدة فى الدولار , و ليس لها علاقة بالظروف المحلية التى تشهدها مصر .