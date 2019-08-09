شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الصينية تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو/ تموز رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك أمس الخميس.
وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3,3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما تراجعت 1,3% في يونيو/ حزيران، فيما تراجعت الواردات مجدداً بنسبة 5,6% بعد تراجعها بنسبة 7,3% في الشهر السابق.
وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجدداً (-0,2% بحسب معدل وكالة بلومبيرج) وتراجع الواردات بشكل أكبر (-8,8%).
وبقي الفائض التجاري الصيني مستقراً في يوليو/ تموز عند 45,05 مليار دولار، مقابل 44,23 مليار دولار في الشهر السابق.
أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعاً طفيفاً إلى 27,97 مليار دولار بالمقارنة مع 29,9 مليار في يونيو/ حزيران.
وفي ظل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين البلدين منذ عام، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6,46% على مدى عام، فيما تراجعت الواردات بنسبة 19,09%، أي بنسب أدنى منها في يونيو/ حزيران حين بلغ التراجع 7,75% للصادرات و-31,44% للواردات. (أ.ف.ب)
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