«غرفة رأس الخيمة» تبحث فرص الاستثمار مع جنوب إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت غرفة رأس الخيمة وسفارة جنوب إفريقيا لدى الدولة، الفرص الاستثمارية بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بين الجانبين، والعمل على زيادة المنافذ للمنتجات المحلية للانتشار العالمي، لتعزيز موقع الإمارة الاستراتيجي كسوق واعد للتصدير إلى مختلف الأسواق الدولية.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة خلال لقاء مع كاتشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، أن العلاقات مع جنوب إفريقيا شهدت نمواً كبيراً العام الماضي، حيث تزايدت الصادرات من رأس الخيمة إلى جنوب إفريقيا بنسبة 160%، كما احتلت جنوب إفريقيا المركز السادس بين الدول المصدرة إلى رأس الخيمة في نفس العام، ما يدل على السعي المشترك إلى توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، حيث تسعى الإمارة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف النعيمي أن غرفة رأس الخيمة تعمل على تعزيز الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو الطبية أو التعليمية أو غير ذلك من المجالات، داعياً مجتمع أعمال جنوب إفريقيا إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي.

وأبدى سفير جنوب إفريقيا اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في رأس الخيمة، كما استعرض التسهيلات والحوافز التي تقدمها جنوب إفريقيا حالياً لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة كافة الأمور المعنية بالتعاون التجاري والاستثماري. (وام)