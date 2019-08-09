التوترات العالمية تحرم الأسهم من «أسبوع أخضر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع بنسبة 2.15% في دبي و2.54% في سوق أبوظبي، متأثرةً بعدد من العوامل السلبية التي طغت مدعومة بتأرجح الأسواق العالمية والإقليمية بسبب تزايد التوترات بين الصين وأمريكا حول الرسوم على التجارة وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وعلى الرغم من تعافي الأسواق في آخر جلستين، إلا أن الخسائر القوية يوم الاثنين أبقت المؤشرات في المربع الأحمر على أساس أسبوعي.

خضع مؤشر سوق دبي المالي لضغوط تراجع «إعمار العقارية» 2.75% في أسبوع و«إعمار للتطوير» 9.01% و«داماك» 5.03% و«أرابتك» 5.11%، و«ديار» 4.07%، و«الاتحاد العقارية» 4.71%، و«إعمار مولز» 5.77%. كذلك انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.27% و«دبي الإسلامي» 2.07% و«جي إف إتش» 3.03%، و«دبي للاستثمار» 2.19% و«شعاع» 5%، بينما ارتفع «العربية» 5.26%، و«أملاك» 1.21% و«مصرف عجمان» 0.63%، و«سوق دبي المالي» 0.21% و«عمان للتأمين» بنسبة 14.7%.

وطال التراجع «أمان» 4.76% و«دار التكافل» 1.6% و«سلامة» 3.03%، و«أرامكس» 3.46% و«تبريد» 3.31% و«أمانات» 3.03%.

وفي أبوظبي انخفض «اتصالات» 2.63% على صعيد أسبوعي، كما انخفض «أبوظبي الأول» 3.21%، و«أبوظبي التجاري» 5.39% و«أبوظبي الإسلامي» 1%، كما تراجع «الدار» 0.43% و«رأس الخيمة العقارية» 4.47% و«إشراق» 1.64% و«أدنوك للتوزيع» 0.74%

بالمقابل، ارتفع «دانة غاز» 0.97% و«طاقة» 0.27% و«الشارقة الإسلامي» 2.63%، و«رأس الخيمة الوطني» 1.09%، وقفز سهم «العالمية القابضة» 12% إلى 2.43 درهم، بتداول 74.7 مليون درهم.