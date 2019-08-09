969 مليون درهم أرباح «الدار» خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أظهرت النتائج المالية لشركة الدار العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، نموّ إيراداتها 15% على أساس سنوي لتصل إلى 3.42 مليار درهم مقارنةً مع 2.98 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018. ويتمثل السبب الرئيسي وراء هذا النمو القويّ في ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء.

ارتفع إجمالي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري 2٪ ليصل إلى 1.39 مليار درهم مقارنةً بنحو 1.36 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 969 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل الأداء القوي لأعمالها الأساسية، ولكنه انخفض 13% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى المسجل آنذاك. وبنهاية يونيو 2019، حافظت الميزانية العمومية على قوّتها وبلغ إجمالي السيولة النقدية والتسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة 7.3 مليار درهم.

ارتفعت إيرادات شركة الدار العقارية خلال الربع الثاني بنسبة 10٪ لتصل إلى 1.66 مليار درهم، مقارنةً مع 1.51 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2018. وسجّلت إدارة المشاريع التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى 692 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المحققة من إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية.

كما ارتفعت مبيعات الدار للوحدات العقارية على المخطط خلال الربع الثاني 129٪ إلى 853 مليون درهم، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعي «لِيا» في جزيرة ياس و«الريمان 2» في الشامخة. وواصلت وحدة إدارة الأصول أداءها المرن؛ حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للوحدة 5٪ إلى 396 مليون درهم خلال الربع الثاني بفضل الأداء القوي لقطاع الضيافة والأعمال الثانوية المملوكة بالكامل للدار والتي تضم أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» لإدارة العقارات وشركة «خدمة» لإدارة المرافق.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 3٪ إلى 669 مليون درهم مقارنة ب 649 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2018، أما صافي الأرباح للربع الثاني فارتفع 7٪ ليصل إلى 476 مليون درهم مقارنةً ب 445 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة: نشهد اليوم ارتفاعاً لافتاً في معدلات الثقة بالقطاع العقاري في أبوظبي، وذلك في أعقاب إطلاق حزمة مشاريع تطويرية بقيمة 9 مليارات درهم منذ بداية 2019، بالإضافة إلى المبادرات التنموية التي أطلقتها حكومة أبوظبي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في العاصمة. وقد نتج عن هذه الخطوات تعزيز مستويات الثقة في السوق وتحقيق عوائد إيجابية مضاعفة لاقتصاد أبوظبي بصورة عامة. ويشكل أداؤنا القويّ في هذه الفترة، دليلاً واضحاً على انتعاش السوق العقارية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتنا على المخطط نحو ملياري درهم. وتعزيزاً لهذا الأداء، تواصل الدار العقارية جهودها المدروسة لتحقيق قيمة أكبر من محفظة أصولنا الاستثمارية التي تعد من أهم ركائز نمونا.



أداء وحدة إدارة المشاريع



حققت ذراع التطوير العقاري التابعة للدار أداءً قوياً خلال النصف الأول، تمكّنت خلاله من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من مجموعة الأراضي التي تمتلكها لمواكبة أحدث توجهات الطلب وتسليم وبيع مشاريع استثنائية في الموعد المحدد وبجودة عالية وبأسعار تنافسية. وبلغت القيمة التطويرية للمشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة منذ بداية العام نحو 9 مليارات درهم (4 مليارات لمشروعي «الريمان 1» و«الريمان 2» ومشروع «ليا»، و5 مليارات إجمالي عقود لمشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي).

وخلال النصف الأول من عام 2019، بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية على المخطط 1.9 مليار درهم بزيادة 78٪ مقارنةً مع النصف الأول من عام 2018. وفي الربع الثاني من العام الجاري، بلغت مبيعات المشاريع التطويرية على المخطط 853 مليون درهم، بنمو 129٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإطلاق الناجح لمشروعي «ليا» و«الريمان 2» بالإضافة إلى عمليات البيع في المشاريع الحالية قيد التطوير بما في ذلك «ياس إيكرز». وبلغت نسبة مبيعات الوحدات في المشاريع التطويرية التي أطلقتها الشركة حديثاً نحو 80% بنهاية يونيو 2019، في حين بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز 4.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019.

وواصلت الشركة خلال النصف الأول، جهود توسيع قاعدة عملائها الدوليين من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة «أناروك» الهندية، بهدف تزويد المستثمرين الهنود بإمكانية الوصول المباشر إلى محفظة الدار العقارية من الوجهات عالمية المستوى في أبوظبي.

وبعد انتهاء الربع الثاني وتحديداً في يوليو، أعلنت الدار عن توقيع مشاريع بناء بقيمة 5 مليارات درهم في العديد من المناطق الرئيسية في أبوظبي ومعالمها ووجهاتها المميزة، بما في ذلك عقد بقيمة ملياري درهم لتطوير توسعة مشروع الفلاح بتكليف من حكومة أبوظبي، ستضيف من خلاله 899 فيلا إلى الحيّ السكني الذي يضم اليوم 4898 فيلا، ومشروع بقيمة مليار درهم لبناء المقر الجديد ل twofour54 في جزيرة ياس والذي سيحتضن نحو 10 آلاف من المهنيين والخبراء في المجال الإعلامي، إلى جانب مشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية في جزيرة السعديات بتكلفة ملياري درهم والذي يتضمن إنشاء الطرق والمرافق العامة والمساحات الخارجية.

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قيمة متميزة



أحرزت الدار العقارية من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة الأصول عالية الجودة وتعزيز القيمة التي توفرها للمساهمين، تقدماً ممتازاً خلال النصف الأول من عام 2019، حيث سجّلت باستحواذها مؤخراً على «الاتحاد بلازا» و«مركز الاتحاد للطيران»، بالإضافة إلى مشروع توسعة الجيمي مول نموّاً في صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 7٪ مقارنة مع النصف الأول من 2018 ليصل إلى 827 مليون درهم. وفي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 396 مليون درهم بنمو نسبته 5٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2018. وحافظت معدلات الإشغال في محفظة الدار العقارية والتي تشمل مساحات التجزئة والعقارات السكنية والتجارية على ثباتها حيث استقرت عند 90٪.

وشهد قطاع الضيافة فصلاً سنوياً متميزاً، حيث وصلت معدلات الإشغال إلى 77% خلال الأشهر الست الأولى من العام مقارنة بنحو 72% خلال النصف الأول من العام الماضي. كما شهدت محفظة الأعمال الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار و«خدمة» و«بروفيس» أداءً قوياً ساهم بشكل إيجابي في تعزيز النتائج المالية للشركة عموماً.