الأسهم العالمية ترتفع بدعم استقرار اليوان وتعافي العوائد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر داو جونز في مستهل تداولات جلسة أمس الخميس، مع انتعاش عائدات السندات العالمية، في حين بدا المستثمرون أكثر تفاؤلاً بعد صدور بيانات تجارة أفضل من المتوقع من الصين تمثلت بزيادة الصادرات.

وارتفع مؤشر داو جونز 125 نقطة، أو 0.5 ٪، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.4٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪.

تم تداول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أمس الخميس، عند 1.75٪، بعد تراجع في جميع أنحاء العالم الأربعاء، حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول الأكثر أماناً بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

ويراقب المستثمرون اليوان أيضاً، بعد أن حدد البنك المركزي الصيني السعر المرجعي الرسمي للعملة الصينية عند 7.0039 يوان لكل دولار أمس الخميس، وهو أضعف مستوى منذ 21 إبريل 2008.

وتراجعت أسهم «كاتربيلر» بأكثر من 1٪ بعد أن خفض محلل لدى «جولدمان ساكس» الشركة من الشراء إلى الحياد.

وأوروبياً، ارتفعت الأسهم للجلسة الثانية أمس الخميس، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التي تركزت حول تصعيد متجدد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انخفاضه خمسة بالمئة في موجة اضطراب على مدى ثلاثة أيام بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، ليعزز ارتفاعاً ضئيلاً حققه أمس الأربعاء مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب.

وأظهرت أحدث إعلانات الأرباح مبيعات مخيبة للتوقعات في الربع الثاني من أديداس الألمانية للملابس الرياضية، ما دفع أسهم الشركة للتراجع 1.5 بالمئة، فيما ربح سهم تيسن كروب اثنين بالمئة في مواجهة تحذير رابع بشأن الأرباح يقول محللون إنه جرى وضعه في الحسبان بالفعل بشكل كبير.

وفي بورصة طوكيو، حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب محدودة أمس الخميس بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة في الأسبوع الفائت، لكن المعنويات مازالت هشة بفعل الآفاق التي تغلفها الضبابية بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.37 بالمئة إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسي خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 بالمئة إلى 1498.66 نقطة.

وكان حجم التداولات ضعيفاً في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 2.09 تريليون ين (19.7 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومي البالغ 2.34 تريليون ين على مدى السنة الفائتة.

وهدأت السوق مع استقرار اليوان الصيني بدرجة كبيرة بعد انخفاضات كبيرة سجلها في أوائل الأسبوع الجاري وفي غياب تصعيد جديد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أيضاً، أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الصينية 3.3 بالمئة في يوليو/ تموز على أساس سنوي، بينما توقع محللون انخفاضاً نسبته اثنان بالمئة.

وارتفع قطاع الرقائق إذ صعدت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.1 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب بينما انخفضت أسهم البنوك 0.6 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.7 بالمئة. وحققت الشركة ربحاً صافياً فصلياً قياسياً بالنسبة لشركة يابانية، لكن الإجمالي تلقى الدعم من مكاسب بيع جزء من حصتها في علي بابا.