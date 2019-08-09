شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات النصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> سجلت «الجرافات البحرية الوطنية» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 67 مليون درهم، مرتفعة من 10 ملايين درهم في النصف الأول 2018.

>> قفز صافي أرباح «الأسمنت الوطنية» في النصف الأول 2019 إلى 37.73 مليون درهم، مقارنة مع 20.85 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أرباحاً صافية بنحو 35.2 مليون درهم في النصف الأول 2019، مقارنة مع 35.11 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت «العين اﻷهلية للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 32.2 مليون درهم، مقارنة مع 40.6 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت «الصقر الوطنية للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 12.47 مليون درهم، مقارنة مع 19.56 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> ارتفعت أرباح «المستثمر الوطني» إلى 11.06 مليون درهم في النصف الأول 2019، مقارنة مع 2.3 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> حققت «يونيكاي للأغذية» أرباحاً صافية بنحو 2.43 مليون درهم في النصف الأول 2019، مقارنة مع خسائر بنحو 14.2 مليون درهم في النصف الأول 2018.

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>> حققت «الخليج اﻻستثمارية» أرباحاً صافية في النصف الأول 2018 بنحو 1.39 مليون درهم، مقارنة مع 4.01 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> حققت «دار التكافل» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 1.12 مليون درهم، مقارنة مع 5.1 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> حقق مصرف السلام البحرين، أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 12.3 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 9.42 مليون دينار بحريني في النصف الأول 2018.

>> سجلت «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 374 ألف درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 2.47 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> قلصت «الخليجية للاستثمارات العامة» خسائر إلى 59.13 مليون درهم، مقارنة مع خسائر 79.7 مليون في النصف الأول 2018.

>> سجلت «المدينة للتمويل والاستثمار» خسائر صافية بنحو 1.15 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2019، مقارنة مع 2.12 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2018.

>> سجلت «النعيم القابضة» خسائر بنحو 237 ألف دولار خلال النصف الأول 2019، مقارنة مع أرباح بنحو 2.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2018.

>> سجلت «أوتاد» خسائر بنحو 295.89 ألف درهم في النصف الأول 2019، مقارنة مع خسائر بنحو 352.8 ألف درهم في النصف الأول 2018.