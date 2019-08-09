49.1 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة:”الخليج 365”



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أمس، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2019، المنتهية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2019؛ حيث حققت المجموعة ـ خلال هذه الفترة ـ زيادة في الإيرادات، نسبتها 21.9٪ لتصل إلى 163.5 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 134.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018.

بلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 49.1 مليون دولار، مقابل 72.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 32.3٪. ومع استثناء الدخل غير المكرر من إلغاء الالتزامات وإعادة الهيكلة في النصف الأول من عام 2018، ارتفعت قيمة صافي الربح المحقق للمساهمين بنسبة 234٪ في النصف الأول من عام 2019، مقابل النصف الأول من عام 2018. كما حققت المجموعة قيمة ربح صافٍ موحد ب48.4 مليون دولار، مقابل 73.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018، بانخفاض نسبته 34.1٪. ويرجع الانخفاض في قيمة الربح الصافي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى المساهمة الأقل لعمليات الصيرفة التجارية للمجموعة؛ بسبب مخصصات مالية أعلى بالصيرفة التجارية خلال الربع الثاني من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين في الربع الثاني من عام 2019 ما قيمته 27.8 مليون دولار، مقابل 36.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بانخفاض نسبته 22.8٪. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثاني من عام 2019 ما قيمته 27.7 مليون دولار، مقابل 36.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2018، بانخفاض نسبته24.1٪. وبلغ الربح من العمليات المستمرة خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 48.9 مليون دولار، مقارنة مع 70.5 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة من عام 2018، بانخفاض نسبته 30.6%، فيما وصل الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 27.7 مليون دولار، مقابل 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بانخفاض نسبته 20.2%. وارتفع إجمالي أصول المجموعة من 5.9 مليار دولار بتاريخ 31 مارس/‏آذار 2019 ليصل إلى 6.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.9%، وارتفعت مطلوبات المجموعة إلى 3.8 مليار دولار بتاريخ 30 يونيو/‏حزيران 2019 مقابل 3.6 مليار دولار بتاريخ 31 مارس 2019، بزيادة نسبتها 5.9%، وترجع هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى الزيادة الحاصلة بأسواق المال، وتنامي محفظة الخزينة.

ووصل إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين بتاريخ 30 يونيو 2019 إلى مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.1% من 1.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول. كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال النصف الأول من العام 2019 ما مقداره 1.45 سنتا، مقارنة بما مقداره 2.02 سنتا خلال نفس الفترة من العام 2018. فيما سجلت قيمة الربح مقابل السهم في الربع الثاني من عام 2019 ما مقداره 0.84 سنت، مقابل 1.0 سنت خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «يواصل النمو القوي والثابت في مختلف أقسام وأنشطة المجموعة تحقيق نتائج متينة وتحسينات مستمرة في تحقيق الدخل؛ وذلك يتضح جلياً بالزيادة الكبيرة في الإيرادات بنسبة 21.9% خلال النصف الأول من عام 2019، ويعكس نجاح «جي إف إتش» المتواصل والوقع الإيجابي للجهود المبذولة لتنويع أنشطة أعمال المجموعة وتحقيق قيمة من الأصول الجديدة والقائمة. ويعد توسع المجموعة حديثاً في أعمال الخزينة مثالاً بارزاً على هذا التنوع في عملنا؛ حيث حققت أداء مميزاً للغاية، وسنواصل تنميتها والاستفادة منها مع مضينا قدماً في أنشطتنا المصرفية الرائدة».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «لقد تمكنت المجموعة خلال هذه الفترة من استقطاب رؤوس أموال مجموعها 250 مليون دولار للمنتجات المصرفية الاستثمارية، والتي تؤكد الثقة المتنامية في المجموعة. لقد أطلقنا محافظ تعليمية، إضافة إلى الشروع في استثمارات الرعاية الصحية كمجال استثماري جديد.

إن النمو الإيجابي ومساهمات الاستثمارات المربحة والتخارجات الحاصلة خلال النصف الأول من العام الجاري وفي الربع الثاني بصورة خاصة تنسجم مع الاستراتيجيات الداخلية، ونتطلع قدماً للبناء على نتائجنا الإيجابية خلال الفترات القادمة من عام 2019».



تحسن استراتيجية المجموعة

ساهم الأداء القوي للأنشطة الاستثمارية والأنشطة العقارية في النمو القوي للدخل خلال النصف الأول من عام 2019، إضافة إلى الدخل المحقق من الاستثمارات المباشرة والخزينة. خلال النصف الأول من عام 2019، ساهمت الأنشطة الاستثمارية بنسبة 26.6 % في الدخل التشغيلي للمجموعة، وبصورة رئيسية من أنشطة توظيف الأموال. وقد شهدت استراتيجية المجموعة في مجال أعمال الخزينة تحسناً ملحوظاً مع مساهمة الخزينة بنسبة 15.8 % من إجمالي الدخل التشغيلي، فيما ساهم الأداء القوي لتوظيف الاستثمارات في تحقيق 24.5 % من إجمالي الدخل التشغيلي. كما واصل النشاط العقاري مساهمته بإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.1 % من الدخل خلال النصف الأول من عام 2019، في حين كانت مساهمات الصيرفة التجارية متدنية؛ بسبب المخصصات.