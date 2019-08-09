56.2 مليون تقفز بـ«العربية» 3.45%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع 0.24% عند مستوى 2837.96 نقطة، شهد تداول أسهم 32 شركة بمقدار 194.68 مليون سهم نفدت خلال 3263 صفقة، ب 235.9 مليون درهم.

تصدر سهم «ان ديجيتال سيرفس» قائمة الأكثر تداولاً؛ من حيث كمية الأسهم؛ حيث جرى تداول 56.6 مليون سهم، بقيمة 10.77 مليون درهم، وصعد السهم بالحد الأعلى، وأغلق عند 0.196 درهم بدعم من نتائج الشركة نصف السنوية التي أعلنت انتقال الشركة من مرحلة الخسائر إلى الأرباح، وحقق أرباحاً صافية؛ بلغت 1.17 مليون دينار كويتي.

وتصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً؛ من حيث القيمة وتجاوزت التداولات على السهم 56.5 مليون درهم، وأغلق على ارتفاع 1.92% عند 5.3 درهم.

وشهد سهم العربية للطيران تداولات بقيمة 56.2 مليون درهم، وصعد 3.45% وأغلق عند 1.2 درهم بدعم نتائج الشركة نصف السنوية التي زادت بنسبة 47% إلى 338 مليون درهم. وشهد سهم «أرامكس» تداولات بقيمة 41.2 مليون درهم، وتراجع السهم 1.18% وأغلق عند 4.18 درهم.

وتركزت مشتريات الأجانب في سوق دبي، وزادت ملكيتهم في أسهم أرامكس وإعمار وسوق دبي المالي، بينما قاموا بعمليات بيع وتخفيض ملكياتهم في أسهم «ان ديجيتال سيرفس» وداماك والمدينة للتمويل والاستمار ودي اكس بي.