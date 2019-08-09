214 مليون درهم أرباح «طاقة» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، تسجيل عوائد بنحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، كما حقق قطاع النفط والغاز في المجموعة أداءً قوياً مسجلاً 322 مليون درهم بزيادة 11٪ في العائدات، مدفوعاً بزيادة حجم الإنتاج من أصولها في أوروبا والعراق، فيما حافظت عوائد قطاع الكهرباء والماء على استقرارها، مسجلة ارتفاعاً بنحو 73 مليون درهم وصولاً إلى 5.7 مليار درهم.

وسجلت المجموعة إجمالي أرباح 4.8 مليار درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي ظلت ثابتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وحقق الأداء القوي لأعمال المجموعة في مجال النفط والغاز تحسناً بنسبة 15٪ في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 193 مليون درهم.

حافظت «طاقة» على قوة أدائها التشغيلي، إلا أن النتيجة النهائية تأثرت إلى حد ما بعدة عوامل خارجية، حيث سجلت المجموعة أرباحاً صافية (حصة «طاقة») بقيمة 214 مليون درهم، مقارنة ب 278 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، على خلفية عمليات إعادة التقييم السوقي ضمن أصول الطاقة الموجودة في الولايات المتحدة، وزيادة رسوم الضريبة المؤجلة بسبب التغيرات في معدلات الضرائب في مقاطعة ألبرتا، فضلاً عن انخفاض في حصة نتائج الاستثمارات للشركاء.

وارتفع إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة إلى 957 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019، بزيادة قدرها 15 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتأتي الزيادة في النفقات الرأسمالية لقطاع النفط والغاز مدفوعة إلى حد كبير بالاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 7.5٪ في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق من «ماراثون أويل كردستان بي في» في شهر مايو الماضي بقيمة 116 مليون درهم. وتسهم عملية الاستحواذ على زيادة حصة «طاقة» في المشروع من 39,9 % إلى 47,7 %، وركزت النفقات الرأسمالية الإضافية في العراق على إنشاء آبار جديدة وإزالة المعوقات لزيادة قدرة المنشأة الإنتاجية، وأثمر هذا الاستثمار عن ارتفاع إنتاج «طاقة» من الحقل إلى 5،728 برميل نفط مكافئ يومياً بزيادة قدرها 149% عن العام الماضي.

وعلى مستوى الأنشطة التشغيلية للمجموعة في النصف الأول من عام 2019، أظهر قطاع الكهرباء والماء أداءً قوياً، وبلغ حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة عالمياً إلى 42122 جيجا واط/‏الساعة وإجمالي إنتاج المياه المحلاة 117183 مليون جالون إمبراطوري، وبلغ معدل التوفر الفني عبر العالمي 93.1٪، وهو ما يتماشى مع المعدل المسجل في النصف الأول من عام 2018 ب 92.5٪. وارتفع متوسط الإنتاج اليومي في قطاع النفط والغاز للنصف الأول من العام بنسبة 3٪ ليصل إلى 124.760 برميل نفط مكافئ يومياً، مدعومًا بالأداء الجيد في آبار أوروبا والعراق. وحافظ سيولة الشركة على استقرارها بوضع قوي مسجلة 12.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019، ويتضمن ذلك 2.6 مليار درهم سيولة نقدية ومكافئ نقدي، و10.2 مليار درهم على شكل تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة، وعلاوة على ذلك، واصلت المجموعة تقدمها في تقليص الديون التي بلغت 64.5 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.8 مليار درهم مقارنة مع إجمالي رصيد الدين البالغ 66.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: يستند أداؤنا الإيجابي في النصف الأول من عام 2019 إلى الأداء التشغيلي القوي لعملياتنا، وفيما لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة في وضع جيد، ومع استقرار العائدات وتقليص المزيد من الديون إلى جانب السيولة القوية، سنواصل رحلتنا لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل، ويعد التصنيف الأخير من «موديز» دلالة على استقرار أدائنا التشغيلي.